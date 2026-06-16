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Израиль

Прогноз погоды в Израиле на 16 июня: повышение температуры, ясно

Погода
время публикации: 16 июня 2026 г., 06:01 | последнее обновление: 16 июня 2026 г., 06:10
Прогноз погоды в Израиле на 16 июня: повышение температуры, ясно
Фото NEWSru.co.il

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, во вторник, 16 июня, на большей части территории страны ожидается повышение температуры. Ясно, слабый ветер

В Иерусалиме – 17-30 градусов, в Тель-Авиве – 20-29, в Хайфе – 20-26, в Эйлате – 25-39, в Беэр-Шеве – 19-34, на побережье Мертвого моря – 25-36, в Ашкелоне и Ашдоде – 20-29, в Ариэле – 17-29, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 20-32, на Голанских высотах – 17-30.

Температура воды у побережья Средиземного моря – 26 градусов, высота волн 60-100см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть восточный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – восточный ветер (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – восточный ветер (до 25 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный ветер (до 30 км/ч).

В среду ожидается снижение температуры, будет облачно.

Израиль
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