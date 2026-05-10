Возле муниципалитета Хайфы прошла акция протеста курьеров Wolt

В Хайфе возле здания муниципалитета прошла акция протеста курьеров компании Wolt. Ее поводом стали угрозы мэра запретить работу компании в городе, так как ее курьеры не соблюдают правила дорожного движения и подвергают опасности водителей и пешеходов.

На "дикую езду" курьеров Йонав Яхав пожаловался руководству Wolt еще в декабре. После этого полиция и муниципальные инспекторы регулярно проводят рейды против курьеров Wolt и других служб доставки, им выписывали штрафы за езду по тротуарам, островкам безопасности, опасное вождение.

Кроме того, курьеры Wolt протестуют против одностороннего изменения условий работы, что привело к падению доходов на десятки процентов.