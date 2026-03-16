Падение иранской ракеты в районе Цфата: опасность загрязнения ракетным топливом

В результате последнего ракетного обстрела из Ирана по северу Израиля в районе Цфата упала баллистическая ракета. Опубликованные в каналах пожарно-спасательных служб видеокадры с места происшествия показывают горчично-желтой вещество, которое покрыло землю и растительность по ходу падения ракеты, наблюдается также желтое облако.

Как сообщают пожарные, речь идет о крайне опасном для экологии и для здоровье людей окислителе, используемом в иранских моделях баллистических ракет, основанных на российской или северокорейской технологии. Жидкое топливо, используемое в этих ракетах, состоит из двух частей – самого топлива и окислителя.

Азотная кислота (Nitric Acid) – наиболее распространенный окислитель в таких ракетах. При утечке или контакте с воздухом она образует облака желтого, оранжевого или красно-коричневого цвета. Как окислитель может использоваться и тетраоксид азота (Nitrogen Tetroxide), это вещество образует ядовитое облако ярко-оранжевого цвета.

Специалисты подчеркивают: это не просто краска, это активные и опасные химикаты, они токсичны при вдыхании (желтое или оранжевое облако недопустимо вдыхать, это может привести к тяжелому поражению легких и дыхательной системы – иногда не сразу а через некоторое время после воздействия. Это также едкие вещества, их попадание на кожу или в глаза может вызвать тяжелые химические ожоги. Остается и риск возгорания окислитель предназначен для того, чтобы заставить топливо гореть с огромной силой. Остатки топлива и окислителя, встретившись на земле, могут вызвать пожар или внезапный взрыв.

Что нужно делать, если вы увидели упавший обломок ракеты? Немедленно отойти: не приближайтесь к осколку, даже если он кажется "обезвреженным". Ветер может донести ядовитое облако в вашу сторону. Не снимайте вблизи: любопытство может стоить здоровья. Держитесь на расстоянии не менее 100–200 метров. Сообщите в полицию по телефону 100: только саперы и специалисты по опасным материалам уполномочены работать с такими осколками и обезвреживать химические вещества.

В пожарно-спасательной службе попросили местных жителей не открывать окна на время нейтрализации места происшествия. На месте работают специалисты по нейтрализации опасных веществ. Опасности распространения ядовитых веществ нет.