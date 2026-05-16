Неподалеку от Ткоа мужчину ужалила змея, он в тяжелом состоянии

В диспетчерский центр "Маген Давид Адом" по Иерусалимскому округу поступило сообщение о мужчине, которого, предположительно, ужалила змея на открытой местности возле поселка Ткоа.

Пострадавший, 38-летний мужчина, рассказал, что внезапно почувствовал укус в ногу и услышал шорох в кустах. После оказания ему неотложной помощи, медики эвакуировали мужчину в больницу "Адаса Эйн-Керем" в тяжелом состоянии.