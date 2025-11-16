Внимание, розыск: пропал 15-летний Даниэль Багац из Беэр-Шевы

Полиция Израиля просит помощи общественности в поиске пропавшего 15-летнего Даниэля Багаца из Беэр-Шевы. В последний раз его видели 9 ноября на улице Мицпе-Увда в Беэр-Шеве. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост около 1.60, среднего телосложения, волосы каштановые.

Описания одежды нет.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего, просят обращаться по телефонам 100 или 08-6462744.