17-летний юноша получил удар током в Негеве, медики борются за его жизнь
время публикации: 16 ноября 2025 г., 14:27 | последнее обновление: 16 ноября 2025 г., 14:27
В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Негев поступило сообщение о подростке, который получил сильный удар током. Пострадавшего повезли навстречу бригаде МАДА на шоссе 25 возле Абу-Куэйдера.
Медики встретили 17-летнего пострадавшего в критическом состоянии. Не прекращая реанимационных мероприятий, они повезли его в больницу "Сорока".
