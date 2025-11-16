x
Израиль

17-летний юноша получил удар током в Негеве, медики борются за его жизнь

Мада
Негев
время публикации: 16 ноября 2025 г., 14:27 | последнее обновление: 16 ноября 2025 г., 14:27
17-летний юноша получил удар током в Негеве, медики борются за его жизнь
Flash90. Фото: А.Султан

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Негев поступило сообщение о подростке, который получил сильный удар током. Пострадавшего повезли навстречу бригаде МАДА на шоссе 25 возле Абу-Куэйдера.

Медики встретили 17-летнего пострадавшего в критическом состоянии. Не прекращая реанимационных мероприятий, они повезли его в больницу "Сорока".

