17-летний юноша получил удар током в Негеве, медики борются за его жизнь

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Негев поступило сообщение о подростке, который получил сильный удар током. Пострадавшего повезли навстречу бригаде МАДА на шоссе 25 возле Абу-Куэйдера.

Медики встретили 17-летнего пострадавшего в критическом состоянии. Не прекращая реанимационных мероприятий, они повезли его в больницу "Сорока".