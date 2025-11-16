"Доктор" и чемодан с долларами: в Ашдоде арестованы производители наркотиков

Сотрудники полиции Тель-Авивского округа арестовали девять подозреваемых в причастности к работе нарколаборатории и конфисковали наличные на сумму в миллионы долларов, а также десятки килограммов синтетического наркотика "Доктор" (MMC – мефедрон, синтетический психостимулятор, известный как клубный наркотик).

По сообщению полиции, в течение последних несколько недель велось тайное расследование в отношении нескольких подозреваемых, управлявших крупномасштабной нарколабораторией, производившей и распространявшей огромные количества синтетических наркотиков.

Благодаря деятельности подозреваемых, четко распределивших между собой роли в этой преступной схеме, рынок в Израиле был наводнен наркотиком "доктор".

В воскресенье утром расследование перешло в открытую фазу. Крупные силы полиции при содействии подразделения ЯСАМ, кинологического подразделения Налогового управления и сотрудников таможенных служб провели обыски по нескольким адресам в районе Ашдода.

Были задержаны девять подозреваемых, изъяты значительные суммы наличных в израильской и иностранной валюте, обнаружены также огромные количества наркотиков типа "доктор" и других видов. В полиции отмечают, что речь идет об одной из самых крупных нарколабораторий, которые только встречались израильским правоохранительным органам в последние годы.