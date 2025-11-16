ЦАХАЛ объяснил обстрел миротворцев ООН в Ливане плохой видимостью

Пресс-служба ЦАХАЛа прокомментировала утренний инцидент на юге Ливана: патруль "голубых касок", находившихся на ливанской территории неподалеку от израильской полиции, по утверждению UNIFIL, был обстрелян из установленного на танке пулемета. В ходе инцидента никто не пострадал.

По словам представителей ЦАХАЛа, утром в районе Хаммис на юге Ливана были обнаружены двое подозрительных лиц. Военнослужащие произвели предупредительную стрельбу, и подозреваемые отдалились.

После проверки выяснилось, что подозреваемые были военнослужащими ООН, которые патрулировали в этом районе и были ошибочно классифицированы как подозрительные из-за тумана, дождя и плохой видимости. Инцидент расследуется.

В ЦАХАЛе подчеркивают, что преднамеренной стрельбы по военнослужащим ООН не велось.