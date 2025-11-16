x
16 ноября 2025
|
последняя новость: 16:31
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
16 ноября 2025
|
16 ноября 2025
|
последняя новость: 16:31
16 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ объяснил обстрел миротворцев ООН в Ливане плохой видимостью

Ливан
ООН
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 16 ноября 2025 г., 15:27 | последнее обновление: 16 ноября 2025 г., 15:27
ЦАХАЛ объяснил обстрел миротворцев ООН в Ливане плохой видимостью
Ayal Margolini/Flash90

Пресс-служба ЦАХАЛа прокомментировала утренний инцидент на юге Ливана: патруль "голубых касок", находившихся на ливанской территории неподалеку от израильской полиции, по утверждению UNIFIL, был обстрелян из установленного на танке пулемета. В ходе инцидента никто не пострадал.

По словам представителей ЦАХАЛа, утром в районе Хаммис на юге Ливана были обнаружены двое подозрительных лиц. Военнослужащие произвели предупредительную стрельбу, и подозреваемые отдалились.

После проверки выяснилось, что подозреваемые были военнослужащими ООН, которые патрулировали в этом районе и были ошибочно классифицированы как подозрительные из-за тумана, дождя и плохой видимости. Инцидент расследуется.

В ЦАХАЛе подчеркивают, что преднамеренной стрельбы по военнослужащим ООН не велось.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 16 ноября 2025

UNIFIL: в южном Ливане миротворцы ООН были обстреляны из танка
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 16 ноября 2025

772-й день войны: действия в Газе и Ливане, операции в Иудее и Самарии