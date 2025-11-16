На севере сектора Газы ликвидирован террорист, приблизившийся к израильским военным
время публикации: 16 ноября 2025 г., 20:03 | последнее обновление: 16 ноября 2025 г., 20:03
На севере сектора Газы вооруженный боевик пересек "желтую линию" и приблизился к силам ЦАХАЛа. Террорист, представлявший немедленную угрозу для израильских военных, был ликвидирован ударом с воздуха.
В сообщении пресс-служба ЦАХАЛа подчеркивается: "Силы ЦАХАЛа находятся в указанном районе в соответствии с условиями соглашения и продолжат действовать по устранению любой угрозы".