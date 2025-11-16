ЦАХАЛ: в Ливане ЦАХАЛ уничтожил пять объектов "Хизбаллы" и ликвидировал трех боевиков

Бойцы 228-й и 300-й бригад под командованием 98-й дивизии продолжают действовать на юге Ливана, уничтожая объекты террористической инфраструктуры "Хизбаллы".

Прошлой ночью бойцы 228-й бригады в районе деревни Айтарун взорвали несколько строений, использовавшиеся "Хизбаллой" в военных целях. В сообщении отмечается, что в последнее время в этих зданиях была замечена активность боевиков.

В деревне Рамийя силы 300-й бригады уничтожили найденное оружие и боеприпасы к нему.

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщает, что за прошедшую неделю наземные силы совместно с ВВС и военной разведкой нанесли удары по пяти объектам "Хизбаллы" на юге Ливана и ликвидировали трех боевиков.