Внутренний опрос "Ликуда": Амир Охана первый по популярности, Тали Готлиб – четвертая

В соответствии с опросом членов партии "Ликуд" об их симпатиях к депутатам и министрам от правящей партии, наиболее популярными "ликудники" считают спикера Кнессета Амира Охану и – что оказалось несколько неожиданно, – министра энергетики Эли Коэна. Внутренний опрос, результаты которого публикует "Исраэль а-Йом", проводился среди 1185 активистов партии.

На вопрос о том, кого бы респонденты хотели видеть на месте лидера партии после ухода с этого поста Биньямина Нетаниягу, больше всего опрошенных назвали Амира Охану. На втором месте Рон Дермер, недавно заявивший о своем уходе в отставку с министерского поста. На третьем месте среди возможных преемников Нетаниягу – министр обороны Исраэль Кац. Четвертое место занимает Гилад Эрдан, а на пятом – Эли Коэн.

Если бы праймериз в "Ликуде" были сегодня, больше всего голосов активистов партии вновь получил бы Амир Охана. Второе место занял Эли Коэн, на третьем министр юстиции Ярив Левин, на четвертом неожиданно Тали Готлиб, и лишь после нее, на пятом месте – Исраэль Кац. Шестое место по популярности получил Боаз Бисмут, седьмое – Мики Зоар, восьмое – Моше Саада, на девятом месте Мири Регев и на десятом – Шломо Караи.