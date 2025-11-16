Нетаниягу: "Мы по-прежнему против создания палестинского государства"

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил на заседании правительства, что позиция Израиля по вопросу о создании палестинского государства остается неизменной.

"Наше возражение против создания Палестинского государства на любом участке территории не изменилось", – заявил глава правительства.

Это заявление последовало на фоне изменения текста американского проекта резолюции СБ ООН. В последние сутки представители США внесли в него упоминания, согласно которым урегулирование в Газе станет "тропинкой, которая позволит создать Палестинское государство". Это изменение вызвало резкую критику на правом фланге коалиции с требованием выступить против. "Я не нуждаюсь в записях, постах, лекциях и внушениях с чьей-либо стороны. Сейчас, в разгар предвыборного года мы являемся свидетелями "эпидемии праймериз". Идет обсуждение вопросов, связанных в форме, которой я не помню в прошлом. "Я сказал, я сделал, я сообщил", и это касается и вопросов нашей безопасности. Я напоминаю, что такие заявления координируются и согласовываются с премьер-министром, который несет за это прямую ответственность", – заявил Нетаниягу.

Он добавил, что цели Израиля в Газе не изменились. "ХАМАС будет разоружен, Газа будет демилитаризована. Или по-хорошему, или по-плохому", – добавил Нетаниягу.