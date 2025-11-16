Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в воскресенье, 16 ноября, температура немного повысится, но будет незначительно ниже среднесезонной. Переменная облачность. В первой половине дня временами ожидаются локальные дожди в центре страны и северном Негеве. Во второй половине дня дожди прекратятся.

В Иерусалиме – 12-18 градусов, в Тель-Авиве – 18-24, в Хайфе – 16-23, в Эйлате – 18-26, в Беэр-Шеве – 15-22, на побережье Мертвого моря – 18-23, в Ашкелоне и Ашдоде – 16-24, в Ариэле – 13-21, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 14-23, на Голанских высотах – 11-21.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 25 градусов, высота волн – 60-130 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 10 км/ч), в районе озера Кинерет – восточный (до 5 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 20 км/ч).

В понедельник-четверг – постепенное повышение температуры. Без осадков.