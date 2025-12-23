Зеленский сообщил о погибших в результате российского удара, среди них - ребенок

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в результате массированного российского воздушного удара по украинской территории погибли по меньшей мере три человека, в том числе четырехлетний ребенок – житель Житомирской области.

"С ночи продолжается массированный российский удар по Украине, прежде всего по нашей энергетике, по гражданской инфраструктуре, буквально по всей инфраструктуре жизни. Более 650 дронов уже было, и значительная часть – это "Шахеды". Более трех десятков ракет", – отметил глава государства.

Атаке подверглись 13 областей. "Ремонтные бригады, энергетики уже работают, чтобы обеспечить нормальную жизнь людей, наших городов и общин", – добавил он.

Зеленский подчеркнул: массированный удар был нанесен перед Рождеством и в разгар переговоров, призванных положить конец войне. "Путин никак не может смириться с тем, что надо перестать убивать. И это означает, что мир давит на Россию недостаточно", – выразил уверенность президент.