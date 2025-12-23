В России суд постановил заочно арестовать Гарри Каспарова

Замоскворецкий суд Москвы вынес постановление о заочном аресте оппозиционера и бывшего чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова по делу об оправдании терроризма, удовлетворив ходатайство следствия.

Ему предъявлено обвинение по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к терроризму, публичное оправдание терроризма или его пропаганда, совершенные с использованием средств массовой информации, электронных или информационно-телекоммуникационных сетей). Максимальное наказание по этой статье составляет семь лет лишения свободы.

Каспаров покинул Россию в 2013 году. В апреле 2024 года Сыктывкарский городской суд уже принимал решение о заочном аресте по обвинениям в создании террористического общества, в руководстве им, финансировании террористической деятельности и ее публичном оправдании.