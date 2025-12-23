В США опубликована новая часть "архива Эпштейна"

Министерство юстиции США опубликовало новую часть "архива Эпштейна", собранные в ходе расследования дела миллиардера, обвиненного в сексуальных преступлениях, в то числе педофилии, и совершившего самоубийство в тюрьме.

Нынешняя партия – крупнейшая из опубликованных и содержит более 11000 документов. Среди них 400 видео, фотографии и т.д. Многие из них были предварительно отредактированы, нередко черным закрашены целые страницы. Их анализ журналистами потребует времени.

Как сообщает CNN, среди документов – электронное письмо, направленное представителем прокуратуры Нью-Йорка 8 января 2020 года. В нем отмечается, что в 1993-1996 годах Дональд Трамп по меньшей мере восемь раз летал на частном самолете Эпштейна, причем нередко – с женщинами, которые могут быть свидетельницами по делу.

Отметим, что днем ранее президент США выразил опасение, что публикация фото может нанести ущерб репутации запечатленных на них людей, которые не имеют отношения к Эпштейну. Эти фото могли быть сделаны на мероприятиях, в которых они участвовали.