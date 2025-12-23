x
23 декабря 2025
|
последняя новость: 13:33
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
23 декабря 2025
|
23 декабря 2025
|
последняя новость: 13:33
23 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

В США опубликована новая часть "архива Эпштейна"

США
Дональд Трамп
время публикации: 23 декабря 2025 г., 12:55 | последнее обновление: 23 декабря 2025 г., 13:12
В США опубликована новая часть "архива Эпштейна"
AP Photo/ Mariam Zuhaib

Министерство юстиции США опубликовало новую часть "архива Эпштейна", собранные в ходе расследования дела миллиардера, обвиненного в сексуальных преступлениях, в то числе педофилии, и совершившего самоубийство в тюрьме.

Нынешняя партия – крупнейшая из опубликованных и содержит более 11000 документов. Среди них 400 видео, фотографии и т.д. Многие из них были предварительно отредактированы, нередко черным закрашены целые страницы. Их анализ журналистами потребует времени.

Как сообщает CNN, среди документов – электронное письмо, направленное представителем прокуратуры Нью-Йорка 8 января 2020 года. В нем отмечается, что в 1993-1996 годах Дональд Трамп по меньшей мере восемь раз летал на частном самолете Эпштейна, причем нередко – с женщинами, которые могут быть свидетельницами по делу.

Отметим, что днем ранее президент США выразил опасение, что публикация фото может нанести ущерб репутации запечатленных на них людей, которые не имеют отношения к Эпштейну. Эти фото могли быть сделаны на мероприятиях, в которых они участвовали.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 22 декабря 2025

Минюст США опровергает обвинения в редактировании "архива Эпштейна", чтобы защитить Трампа
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 20 декабря 2025

Министерство юстиции США начало публиковать документы из "архива Эпштейна"
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 20 ноября 2025

Трамп подписал закон об обнародовании материалов по делу Эпштейна