Речь Биньямина Нетаниягу на церемонии памяти жертв 7 октября и погибших в войне

В четверг, 16 октября, в Израиле прошли траурные мероприятия о погибших в результате 7 октября и в войне "Железные мечи". На церемонии, проходившей на горе Герцля в Иерусалиме, выступил премьер-министр Биньямин Нетаниягу.

Речь премьер-министра Биньямина Нетаниягу на государственной церемонии памяти:

"Братья и сестры, граждане Израиля, и в первую очередь семьи погибших в результате вражеских действий в Войне за возрождение.

Семьи погибших заложников – мы полны решимости вернуть всех, до последнего.

Я и моя супруга Сара обнимаем каждую семью в ее горе. Мы знаем, кого вы потеряли, и говорю вам от всего сердца: мы знаем, кого мы все потеряли. Мы все потеряли удивительных людей, мужчин, женщин, детей. Личная история каждого павшего – каждой жертвы террора – продолжит жить в нас на всем пути возрождения Израиля.

Не будет прощения нелюдям, которые напали на нас с ужасающей жестокостью в субботу Симхат Тора 7 октября два года назад. Они сделали это из-за жгучей ненависти к евреям, к израильтянам, я думаю, из-за жгучей ненависти к людям как таковым. Есть что-то звериное и нечеловеческое в этой безудержной жестокости. И я говорю вам, именно потому, что мы – люди культуры, мы поклялись навеки: сокрушим и победим дикарей, которые напали на нас. Самое жестокое зло со времен Холокоста ворвалось в наши жизни, но тяга к жизни, что вырвалась из нас, оказалась в десятки раз сильнее. Это то, что наши враги не приняли в расчет. Не знаю, удержало бы это их. Но сегодня это удерживает других.

Уже более 150 лет наш народ сталкивается с безудержной враждебностью убийц. Каждому поколению свои испытания. Список имен жертв террора, высеченный в камне, что позади меня – этот список свидетельствует о тяжелой цене нашего фундаментального права: быть свободным народом на своей земле. Даже просто находиться на своей земле.

Но при том, что события 7 октября являются еще одной главой в долгой войне за национальное существование, они также представляют собой одно из высших проявлений варварства, известных человечеству в современный период. Презренные убийцы уничтожали младенцев в их колыбелях, целые семьи в их кроватях. Они отрубали головы, похищали и насиловали, издевались и сжигали, и даже снимали свои действия и транслировали в прямом эфире, включая свои ликующие возгласы.

Жители приграничных населенных пунктов с сектором Газа – преданные первопроходцы в киббуцах, мошавах, городах Западного Негева – пали жертвами шокирующего фанатизма. Так и сотни участников фестиваля "Нова", молодые парни и девушки. Чего они хотели? Свободы, музыки, любви. Но и их жизни оборвала злонамеренная рука наших врагов.

Недавно я узнал историю Моше Бен-Пората, жителя Тверии, который приехал в Офаким накануне Симхат Торы, чтобы быть сандаком на обрезании своего внука. Моше был замечательным человеком. Он был преданным и любимым сотрудником дома престарелых в Тверии. Проделал долгий путь перед праздником из Тверии в Офаким. Он хотел присутствовать на празднике дочери, которая родила двойню, мальчика и девочку. Утром того дня Моше завернулся в талит и вышел в синагогу. Но через секунды злодей-террорист застрелил его. Моше не довелось быть на обрезании своего внука, но имя Исраэль, данное внуку, говорит само за себя. Ам Исраэль хай.

В ходе моего последнего визита в США я настаивал на том, чтобы видеозапись всех совершенных зверств, в Офакиме, Сдероте, Беэри, Нир-Озе, Кфар-Азе и Нахаль-Озе – везде – я настаивал, чтобы эта видеозапись с дня резни была доступна мировым лидерам и широкой публике за рубежом.

Дорогие семьи, ввиду нравственной темноты наших врагов, мы полны решимости обеспечить победу света. Даже в самые тяжелые часы 7 октября у нас появились герои и героини, которые не остались в стороне: военнослужащие, полицейские, сотрудники органов безопасности, члены отрядов быстрого реагирования, команды пожарных, спасателей и медиков, и вместе с ними – множество граждан, которые проявили высочайшую храбрость, столкнувшись лицом к лицу со злом. Они уничтожали террористов, спасали жизни, протягивали руку помощи раненым.

С первого дня войны мы сильнее держимся за защитный меч, меч Давида. Атака в день Симхат-Торы была прелюдией к попытке уничтожения Израиля со стороны Ирана и его террористических прокси. Мы отсекали эти смертоносные щупальца одно за другим. Мы поразили змеиную голову – сам Иран – который создал предприятия по разработке ядерного и баллистического оружия, направленного на уничтожение нашего государства. Мы свели счёты с архитекторами резни в Западном Негеве – массовыми убийцами, которые провалились в ад от огня наших сил. Мы отомстили десяткам тысяч террористов: тем, кто участвовал в нападении, и тем, кто воевал против нас. Недавно мы ликвидировали террориста, который хвастался своему отцу, позвонив из киббуца Мефальсим, как он собственными руками убил десять евреев. Так же мы ликвидировали террориста, который убил героя Израиля, бойца ЯМАМа Арнона Замору, павшего при операции "Арнон" по освобождению четырех наших заложников.

Наша борьба с террором будет продолжаться со всей силой. Не позволим злу поднять голову. Взыщем полную цену с каждого напавшего на нас. В то же время продолжим строить наше государство с огромным размахом. Тот, кто, пребывая в иллюзиях, думает, что изгонит нас с нашей родины, в очередной раз познакомится с силой нашей решимости продолжать жизнь, укреплять корни, обеспечивать строительство нашей страны на долгие поколения.

Дорогие семьи, граждане Израиля, наряду с жертвами террора в атаке 7 октября, мы помним все ужасные потери от враждебных действий в ходе войны, включая жертв ракет, выпущенных Ираном по городам Израиля в дни операции "Народ как лев". В прошлом месяце, в гнусном теракте здесь, в Иерусалиме, на перекрестке Рамот, мы потеряли шестерых дорогих соотечественников. Среди них – молодой мудрец Торы, Исраэль Манцер. На прошлой неделе жена Исраэля Тами родила их четвертого ребенка. Обрезание происходит сейчас, прямо в эти мгновения, под знаком "в крови твоей живи": кровь бедствия, постигшего семью Манцер, и кровь завета. "В крови твоей живи!"

Все пострадавшие от вражеских действий живут среди нас. Ради них будем крепче держаться за нашу родину. Мы принадлежим этой земле, и она принадлежит нам. Спустя два года после резни в день Симхат Тора у нас есть важная национальная задача: восстановить приграничные поселения как цветущий регион возрождения. Мы инвестируем в это огромные суммы, и уже видим результаты: более 90% жителей вернулись в пострадавшие поселения. Но на этом мы не останавливаемся. Привлечем туда новые семьи, побьем рекорды роста, претворим библейское пророчество из книги Нехемии: "И сказали: встанем и отстроим, – и крепко взялись за благое дело".

И есть еще одна очень важная задача на этой горе, горе Герцля: мы продвигаем вместе с тобой, Ави Мозес, и с организацией пострадавших от вражеских действий создание государственного мемориального зала памяти жертв террора. Построим его именно на этом месте. Он представит личную историю ваших родных – наших родных, и также будет принимать пострадавших от террора, которых мы все поддерживаем на пути восстановления. Государство Израиль будет инвестировать гораздо, гораздо больше. Не только в тех, кто пострадал физически, но и в тех, кто пострадал душевно. Каждая травма – это рана, и мучительный путь к исцелению от этих травм – это наш общий путь. Это ответственность государства, наша ответственность. Живая память здесь будет обращена не только в прошлое. Память будет сопровождать нас в наших делах по обеспечению хорошего, безопасного будущего. И чтобы обеспечить это будущее, чтобы выстоять перед врагами, чтобы расширить круг мира с нашими соседями, нам нужнее всего единство. Единство на войне, единство в мире".

Текст речи премьер-министра Биньямина Нетаниягу предоставлен его пресс-службой.