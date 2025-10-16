Стрельба возле посольства Египта в Тель-Авиве. Комментарии полиции
время публикации: 16 октября 2025 г., 19:37 | последнее обновление: 16 октября 2025 г., 19:37
Пресс-служба полиции сообщила, что, по данным предварительного расследования, стрельбе предшествовал конфликт между пограничником, охранявшим посольство, и водителем курьерской службы.
Около 18:00 в Тель-Авиве, на улице Базель, были слышны выстрелы. Стрелял боец пограничной полиции по легковому автомобилю.
Водитель машины, с которым произошел конфликт, скрылся с места происшествия, но вскоре он был задержан и доставлен в отделение полиции вместе с автомобилем.
Сообщается, что задержанный – 22-летний житель Ришон ле-Циона.
Полиция подчеркивает, что версия попытки теракта не рассматривается.
В результате этого инцидента не было пострадавших.
