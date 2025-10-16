Стрельба возле посольства Египта в Тель-Авиве. Комментарии полиции

Пресс-служба полиции сообщила, что, по данным предварительного расследования, стрельбе предшествовал конфликт между пограничником, охранявшим посольство, и водителем курьерской службы.

Около 18:00 в Тель-Авиве, на улице Базель, были слышны выстрелы. Стрелял боец пограничной полиции по легковому автомобилю.

Водитель машины, с которым произошел конфликт, скрылся с места происшествия, но вскоре он был задержан и доставлен в отделение полиции вместе с автомобилем.

Сообщается, что задержанный – 22-летний житель Ришон ле-Циона.

Полиция подчеркивает, что версия попытки теракта не рассматривается.

В результате этого инцидента не было пострадавших.