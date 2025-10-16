В связи с работами на бульваре Роках возникли пробки в северном Тель-Авиве

Утром 16 октября в северной части Тель-Авива возникли автомобильные пробки из-за того, что перекрыто движение транспорта по бульвару Роках.

Как сообщалось ранее, с ночи четверга до 17:00 пятницы, 17 октября, в районе парка Ганей Йегошуа проводятся работы по подъему моста для "зеленой линии" легкорельсового транспорта.

В связи с этим перекрыто движение транспорта по бульвару Роках на участке между улицей Шитрит Бехор и съездом на Аялон для едущих в северном направлении и улица Айзик Ремба от бульвара Роках до 1-го павильона Ганей Тааруха.

Временно отменено движение автобусов по Сдерот Роках.