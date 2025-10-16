ВВС ЦАХАЛа атаковали объекты "Хизбаллы" и организации "Зеленые без границ" в Ливане

В четверг, 16 октября, ВВС ЦАХАЛа четырежды наносили удары по целям на территории Ливана – как вблизи границы с Израилем, так и в глубине страны. Целями атаки были объекты "Хизбаллы" и организации "Зеленые без границ", признанной Израилем и США террористической.

Ливанские СМИ, рассказывая о последней волне израильских атак, сообщили, что за несколько минут было нанесено не менее 15 ударов.

В районе Мазраат Синай, на юге Ливана, удар был нанесен по каменоломне. По данным израильской разведки, на этом объекте "Хизбалла" наладила производство бетона, используемого для восстановления инфраструктуры, поврежденной или разрушенной ЦАХАЛом во время войны "Стрелы Севера".

Израильские военные заявляют, что каменоломня позволяла "Хизбалле" заниматься восстановлением своей инфраструктуры под видом гражданской деятельности.

Еще одной целью ВВС ЦАХАЛа стал объект организации "Зеленые без границ". ЦАХАЛ заявляет, что объект служил для маскировки террористической деятельности по восстановлению инфраструктуры на юге Ливана.

По данным властей Израиля и США, "Зеленые без границ" (Green Without Borders) под прикрытием природоохранной деятельности собирают разведывательные данные и создают наблюдательные аванпосты для "Хизбаллы". В 2013 году Израиль и США объявили экологическую организацию "Зеленые без границ" террористической.

Кроме того, ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по объектам "Хизбаллы" в населенном пункте Бнаафул, в районе Сайда (Сидона), и в городе Шимстар в долине Бекаа.

Ливанские СМИ сообщают, что в Шимстаре из-под обломков атакованного здания извлечено тело погибшего мужчины.

ЦАХАЛ заявляет, что наличие террористической инфраструктуры в указанных районах является нарушением договоренности между Израилем и Ливаном.