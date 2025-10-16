x
16 октября 2025
16 октября 2025
16 октября 2025
последняя новость: 18:37
16 октября 2025
Израиль

Правительство продвигает законопроект о создании специального суда над участниками резни 7 октября

ХАМАС
Война с ХАМАСом
Кнессет
Правительство
Законы
время публикации: 16 октября 2025 г., 17:57 | последнее обновление: 16 октября 2025 г., 18:02
Chaim Goldberg/Flash90

По данным новостной службы "Мако", правительство продвигает законопроект, предусматривающий создание специального суда для участников нападения ХАМАС 7 октября 2023 года. Суд сможет рассматривать дела о тяжких преступлениях, включая преступления против человечности, с возможностью вынесения смертного приговора.

Согласно тексту законопроекта, каждое дело должно рассматриваться судом в составе трех судей. В случае, если обвинение содержит большое количество пунктов, дело будет рассматриваться пятью судьями. Всего в суд войдут 15 судей.

Законопроект предусматривает отступление от обычных норм доказательного и процессуального права, в том числе для упрощения процесса для потерпевших и их близких, повышения эффективности разбирательства и облегчения доступа к материалам дела для израильской общественности и зарубежных СМИ. Рассмотрение апелляций будет осуществляться полным составом судей специального суда, в случае вынесения смертного приговора апелляция может быть подана только самим подсудимым.

По информации "Мако", решение о применении смертной казни останется за премьер-министром.

Обвинительные акты по делам о массовых убийствах и геноциде будут рассматриваться в специальном суде после получения согласия координационной группы, на основании решения государственного прокурора.

По информации "Мако", законопроект находится на стадии рассмотрения, его дальнейшее продвижение зависит от одобрения правительством и Кнессетом.

Отметим, что смертная казнь предусмотрена военными законами Израиля в качестве высшей меры наказания, но ни одного подобного приговора вынесено не было.

В тех немногих рассматривавшихся военными судами в Иудее и Самарии и гражданскими судами в Израиле случаях, когда подобное требование выдвигалось, по тем или иным причинам оно отклонялось судом.

Израиль
