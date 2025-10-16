x
16 октября 2025
|
последняя новость: 19:59
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
16 октября 2025
|
16 октября 2025
|
последняя новость: 19:59
16 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

США дали понять, что реализация соглашения продолжится несмотря на задержку с возвращением тел

Война с ХАМАСом
ХАМАС
Израиль
Заложники
США
время публикации: 16 октября 2025 г., 19:15 | последнее обновление: 16 октября 2025 г., 19:15
США дали понять, что реализация соглашения продолжится несмотря на задержку с возвращением тел
Miriam Alster/FLASH90

По информации журналиста Барака Равида, имеющего свои источники в Вашингтоне, США дали понять Израилю, что заинтересованы в продолжении реализации соглашения с ХАМАСом, несмотря на задержку с возвращением тел заложников.

Барак Равид в своем Х-блоге написал, что в четверг, 16 октября, министр по стратегическим делам Рон Дермер беседовал с посланниками президента США Джаредом Кушнером и Стивом Виткоффом. В беседе также принял участие командующий Центральным командованием Армии США Брэд Купер.

Разговор был посвящен дальнейшей реализации соглашения о прекращении войны в Газе и невыполнению ХАМАСом своей части соглашения, касающейся возвращения тел погибших.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 16 октября 2025

741-й день войны: перемирие в Газе, возвращение тел заложников, операции в Ливане, Иудее и Самарии
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 16 октября 2025

Из Газы в Израиль переданы тела Инбар Хейман и Мухаммада аль-Атраша
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 15 октября 2025

ХАМАС: "Для поиска остальных тел заложников необходима специальная техника"