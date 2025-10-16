США дали понять, что реализация соглашения продолжится несмотря на задержку с возвращением тел

По информации журналиста Барака Равида, имеющего свои источники в Вашингтоне, США дали понять Израилю, что заинтересованы в продолжении реализации соглашения с ХАМАСом, несмотря на задержку с возвращением тел заложников.

Барак Равид в своем Х-блоге написал, что в четверг, 16 октября, министр по стратегическим делам Рон Дермер беседовал с посланниками президента США Джаредом Кушнером и Стивом Виткоффом. В беседе также принял участие командующий Центральным командованием Армии США Брэд Купер.

Разговор был посвящен дальнейшей реализации соглашения о прекращении войны в Газе и невыполнению ХАМАСом своей части соглашения, касающейся возвращения тел погибших.