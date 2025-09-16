Эфи Дефрин: "Цель операции в Газе – возвращение заложников и разгром ХАМАСа"

Глава пресс-службы ЦАХАЛа Эфи Дефрин выступил во вторник вечером с заявлением. Он сообщил, что в соответствии с распоряжениями политического руководства страны ЦАХАЛ приступил к реализации следующего этапа военной операции "Колесницы Гидеона". "Цель операции – возвращение похищенных и разгром ХАМАСа в городе Газа", – подчеркнул Дефрин.

Он вновь повторил, что ЦАХАЛ действует в соответствии с разработанной командованием ЦАХАЛа программой, которая была утверждена политическим руководством Израиля. По словам Эфи Дефрина, в городе Газа в настоящий момент действуют три дивизии Армии обороны Израиля: 98-я дивизия, 162-я дивизия и в ближайшие дни к маневрам присоединится 36-я дивизия.

"Бойцы 99-й дивизии занимают оборонительные позиции на севере сектора Газы, – отметил Эфи Дефрин. – А силы 143-й дивизии "Газа" действуют в южной части сектора и в зоне обеспечения безопасности".

Пресс-секретарь ЦАХАЛа сообщил, что в настоящий момент израильские силы сосредоточили наступательный потенциал на городе Газа. Наземная операция в Газе продлится столько, сколько для этого потребуется, и она будет вестись по разработанному и развивающемуся плану наступления вплоть до достижения целей войны.

Дефрин отметил, что в настоящее время ЦАХАЛ контролирует значительные участки территории города Газа, и этому предшествовали активные действия израильской армии в районах Зейтун, Шейх Радуан и Джабалия: они позволили создать оперативные возможности для углубления военной операции в городе Газа.

"За последнюю неделю самолеты ВВС ЦАХАЛа атаковали десятки многоэтажных зданий в городе Газа, – продолжил пресс-секретарь Армии обороны Израиля. – ХАМАС оборудовал в этих зданиях наблюдательные позиции и террористическую инфраструктуру. Речь идет о террористических зданиях, которые используются боевиками ХАМАСа для отслеживания и атаки израильских сил на местности".

"ХАМАС создал в городе Газа самый большой за всю историю "живой щит", – подчеркнул Дефрин. – Он использует население в качестве живого щита для защиты оборудованной им в городе террористической инфраструктуры. Он не позволяет людям эвакуироваться из зоны боевых действий, применяя для этого жестокое насилие. Армия обороны Израиля позволяет населению покинуть зону боевых действий ради безопасности этих людей".