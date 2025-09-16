Трамп заявил, что "ХАМАС пожалеет, если будет использовать заложников как живые щиты"
время публикации: 16 сентября 2025 г., 17:25 | последнее обновление: 16 сентября 2025 г., 17:25
Президент США Дональд Трамп, отправляясь с визитом в Великобританию, выступил перед журналистами с обращением. В частности, он заявил, что у террористической организации ХАМАС будут "большие проблемы", если ее боевики будут использовать удерживаемых в Газе заложников в качестве "живых щитов".
На вопрос журналистов о подробностях наземной операции ЦАХАЛа в городе Газы Дональд Трамп признал, что он "не слишком много знает" о деталях.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 16 сентября 2025