Трамп заявил, что "ХАМАС пожалеет, если будет использовать заложников как живые щиты"

Президент США Дональд Трамп, отправляясь с визитом в Великобританию, выступил перед журналистами с обращением. В частности, он заявил, что у террористической организации ХАМАС будут "большие проблемы", если ее боевики будут использовать удерживаемых в Газе заложников в качестве "живых щитов".

На вопрос журналистов о подробностях наземной операции ЦАХАЛа в городе Газы Дональд Трамп признал, что он "не слишком много знает" о деталях.