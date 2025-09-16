x
16 сентября 2025
|
последняя новость: 17:53
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
16 сентября 2025
|
16 сентября 2025
|
последняя новость: 17:53
16 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Трамп заявил, что "ХАМАС пожалеет, если будет использовать заложников как живые щиты"

Дональд Трамп
время публикации: 16 сентября 2025 г., 17:25 | последнее обновление: 16 сентября 2025 г., 17:25
Трамп заявил, что "ХАМАС пожалеет, если будет использовать заложников как живые щиты"
AP Photo/Alex Brandon)

Президент США Дональд Трамп, отправляясь с визитом в Великобританию, выступил перед журналистами с обращением. В частности, он заявил, что у террористической организации ХАМАС будут "большие проблемы", если ее боевики будут использовать удерживаемых в Газе заложников в качестве "живых щитов".

На вопрос журналистов о подробностях наземной операции ЦАХАЛа в городе Газы Дональд Трамп признал, что он "не слишком много знает" о деталях.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 16 сентября 2025

Трамп: Израиль не будет наносить новые удары по целям в Катаре
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 16 сентября 2025

Рубио отправляется из Израиля в Катар: у ХАМАСа мало времени, чтобы согласиться на сделку
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 15 сентября 2025

12-й канал ИТВ: Трамп знал об ударе по Катару и не сказал "Нет"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 15 сентября 2025

Рубио на брифинге с Нетаниягу: "Израиль может рассчитывать на нашу непоколебимую поддержку"