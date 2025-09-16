x
16 сентября 2025
|
последняя новость: 17:53
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
16 сентября 2025
|
16 сентября 2025
|
последняя новость: 17:53
16 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Движение поездов из Тель-Авива на юг приостановлено из-за пожара

Ракевет Исраэль
Тель-Авив
Пожары
время публикации: 16 сентября 2025 г., 17:53 | последнее обновление: 16 сентября 2025 г., 17:58
Движение поездов из Тель-Авива на юг приостановлено из-за пожара
Yossi Aloni/Flash90

Железнодорожная компания "Ракевет Исраэль" сообщает, что из-за пожара неподалеку от железнодорожных путей в районе станции "Тель-Авив – А-Агана" наблюдаются задержки и перебои с движением поездов от Тель-Авива в южном направлении.

Вскоре поступило сообщение о приостановке движения до завершения тушения.

По сообщению пожарно-спасательной службы, в настоящее время идет также борьба с пожаром на открытой территории возле железнодорожных путей у развязки Ганот. На месте пожара работают пять пожарных расчетов.

В связи с пожаром приостановлено движение поездов в обоих направлениях, а также перекрыта скоростная полоса шоссе номер 1.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 28 августа 2025

"Ракевет Исраэль" приостанавливает работу грузового подразделения и отправляет работников на курсы
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 24 августа 2025

"Ракевет Исраэль": с 25 августа движение поездов будет полностью восстановлено
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 24 августа 2025

Движение поездов в Израиле в основном восстановлено, но сегодня есть проблемы с транспортом