Движение поездов из Тель-Авива на юг приостановлено из-за пожара
время публикации: 16 сентября 2025 г., 17:53 | последнее обновление: 16 сентября 2025 г., 17:58
Железнодорожная компания "Ракевет Исраэль" сообщает, что из-за пожара неподалеку от железнодорожных путей в районе станции "Тель-Авив – А-Агана" наблюдаются задержки и перебои с движением поездов от Тель-Авива в южном направлении.
Вскоре поступило сообщение о приостановке движения до завершения тушения.
По сообщению пожарно-спасательной службы, в настоящее время идет также борьба с пожаром на открытой территории возле железнодорожных путей у развязки Ганот. На месте пожара работают пять пожарных расчетов.
В связи с пожаром приостановлено движение поездов в обоих направлениях, а также перекрыта скоростная полоса шоссе номер 1.
