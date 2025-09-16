Движение поездов из Тель-Авива на юг приостановлено из-за пожара

Железнодорожная компания "Ракевет Исраэль" сообщает, что из-за пожара неподалеку от железнодорожных путей в районе станции "Тель-Авив – А-Агана" наблюдаются задержки и перебои с движением поездов от Тель-Авива в южном направлении.

Вскоре поступило сообщение о приостановке движения до завершения тушения.

По сообщению пожарно-спасательной службы, в настоящее время идет также борьба с пожаром на открытой территории возле железнодорожных путей у развязки Ганот. На месте пожара работают пять пожарных расчетов.

В связи с пожаром приостановлено движение поездов в обоих направлениях, а также перекрыта скоростная полоса шоссе номер 1.