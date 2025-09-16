Минздрав ПА: израильские военные застрелили двух жителей Калькилии
время публикации: 16 сентября 2025 г., 12:57 | последнее обновление: 16 сентября 2025 г., 12:59
Министерство здравоохранения Палестинской автономии заявило, что утром 16 сентября в Калькилии израильскими военными были застрелены двое местных жителей.
Названы имена убитых: 41-летний Уасим Халиль Муса Абу Али 34-летний Халид Намир Суэйлэм Хасан.
Власти ПА отмечают, что военные отказались выдавать тела убитых.
ЦАХАЛ пока не комментирует эти сообщения.