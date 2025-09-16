x
16 сентября 2025
|
последняя новость: 13:23
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
16 сентября 2025
|
16 сентября 2025
|
последняя новость: 13:23
16 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Минздрав ПА: израильские военные застрелили двух жителей Калькилии

Иудея и Самария
ЦАХАЛ
время публикации: 16 сентября 2025 г., 12:57 | последнее обновление: 16 сентября 2025 г., 12:59
Минздрав ПА: израильские военные застрелили двух жителей Калькилии
AP Photo/Majdi Mohammed

Министерство здравоохранения Палестинской автономии заявило, что утром 16 сентября в Калькилии израильскими военными были застрелены двое местных жителей.

Названы имена убитых: 41-летний Уасим Халиль Муса Абу Али 34-летний Халид Намир Суэйлэм Хасан.

Власти ПА отмечают, что военные отказались выдавать тела убитых.

ЦАХАЛ пока не комментирует эти сообщения.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 16 сентября 2025

711-й день войны: новая фаза операции в Газе, действия в Иудее и Самарии