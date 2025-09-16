x
16 сентября 2025


последняя новость: 13:23

Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Израиль

ЦАХАЛ подтвердил ликвидацию террориста "Хизбаллы" на юге Ливана. Видео

Ливан
Война с "Хизбаллой"
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 16 сентября 2025 г., 12:22 | последнее обновление: 16 сентября 2025 г., 12:32
ЦАХАЛ подтвердил ликвидацию террориста "Хизбаллы" на юге Ливана. Видео
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ подтвердил, что вечером 15 сентября в районе Ятер (провинция Набатия) на юге Ливана в результате авиаудара был ликвидирован террорист "Хизбаллы", пытавшийся восстановить инфраструктуру террористической организации.

Удар был нанесен по автомобилю.

"Действия террориста представляли собой нарушение договоренностей между Израилем и Ливаном", – подчеркивают израильские военные.

