ЦАХАЛ подтвердил ликвидацию террориста "Хизбаллы" на юге Ливана. Видео
время публикации: 16 сентября 2025 г., 12:22 | последнее обновление: 16 сентября 2025 г., 12:32
ЦАХАЛ подтвердил, что вечером 15 сентября в районе Ятер (провинция Набатия) на юге Ливана в результате авиаудара был ликвидирован террорист "Хизбаллы", пытавшийся восстановить инфраструктуру террористической организации.
Удар был нанесен по автомобилю.
"Действия террориста представляли собой нарушение договоренностей между Израилем и Ливаном", – подчеркивают израильские военные.
