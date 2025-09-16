ЦАХАЛ подтвердил ликвидацию террориста "Хизбаллы" на юге Ливана. Видео

ЦАХАЛ подтвердил, что вечером 15 сентября в районе Ятер (провинция Набатия) на юге Ливана в результате авиаудара был ликвидирован террорист "Хизбаллы", пытавшийся восстановить инфраструктуру террористической организации.

Удар был нанесен по автомобилю.

"Действия террориста представляли собой нарушение договоренностей между Израилем и Ливаном", – подчеркивают израильские военные.