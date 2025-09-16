Учения полиции в центре Израиля: действия в случае попытки масштабного теракта
время публикации: 16 сентября 2025 г., 07:43 | последнее обновление: 16 сентября 2025 г., 07:47
Накануне осенних праздников полиция Израиля проводит учения по обеспечению безопасности в округе Шфела и в районе А-Шарон.
По сценарию учений, отрабатываются действия в случае попытки масштабного теракта.
Учения начались рано утром 16 сентября и продолжатся до полудня.
В зоне проведения учений наблюдается высокая концентрация сил полиции и техники.
Граждан просят не беспокоиться.