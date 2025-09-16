x
16 сентября 2025
последняя новость: 08:59
16 сентября 2025
последняя новость: 08:59
16 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Израиль

Учения полиции в центре Израиля: действия в случае попытки масштабного теракта

Полиция
Учения
время публикации: 16 сентября 2025 г., 07:43 | последнее обновление: 16 сентября 2025 г., 07:47
Учения полиции в центре Израиля: действия в случае попытки масштабного теракта
Пресс-служба полиции Израиля

Накануне осенних праздников полиция Израиля проводит учения по обеспечению безопасности в округе Шфела и в районе А-Шарон.

По сценарию учений, отрабатываются действия в случае попытки масштабного теракта.

Учения начались рано утром 16 сентября и продолжатся до полудня.

В зоне проведения учений наблюдается высокая концентрация сил полиции и техники.

Граждан просят не беспокоиться.

Израиль
