Учения полиции в центре Израиля: действия в случае попытки масштабного теракта

Накануне осенних праздников полиция Израиля проводит учения по обеспечению безопасности в округе Шфела и в районе А-Шарон.

По сценарию учений, отрабатываются действия в случае попытки масштабного теракта.

Учения начались рано утром 16 сентября и продолжатся до полудня.

В зоне проведения учений наблюдается высокая концентрация сил полиции и техники.

Граждан просят не беспокоиться.