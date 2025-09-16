x
16 сентября 2025
16 сентября 2025
16 сентября 2025
последняя новость: 08:59
16 сентября 2025
Израиль

Родственники похищенных израильтян протестуют у резиденции Нетаниягу в Иерусалиме

Заложники
Акции протеста
время публикации: 16 сентября 2025 г., 07:40 | последнее обновление: 16 сентября 2025 г., 07:40
Родственники похищенных израильтян протестуют у резиденции Нетаниягу в Иерусалиме
Avshalom Sassoni/Flash90

Члены семей похищенных израильтян и освобожденные из плена продолжают акцию протеста у резиденции премьер-министра Биньямина Нетаниягу на улице Аза в Иерусалиме.

Участники протеста утверждают, что расширение маневров ЦАХАЛа в городе Газы угрожает жизни похищенных, и критикуют руководство страны за отказ встречаться с ними.

Анат, мать заложника Матана Ангерста, написала в соцсети X по поводу ударов ЦАХАЛа по объектам террористов в секторе: "Мой Матан находится в обстреливаемом районе. Я не позволю, чтобы эта ночь стала для него последней".

Эйнав Цангаукер, мать заложника Матана Цангаукера, сказала по дороге к резиденции Нетаниягу: "Мы слышим бомбардировки наших детей и не можем сидеть дома. Я выхожу сейчас вместе с другими семьями заложников к резиденции премьер-министра - того, кто решил убить наших детей, солдат и резервистов. Того, кто решил пожертвовать целой страной ради своего политического выживания. Мы выходим требовать возвращения наших детей в рамках всеобъемлющего соглашения и окончания войны. Недопустимо, чтобы жизни целой нации зависели от человека, который потерял свои ценности и рассудок".

