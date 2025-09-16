x
16 сентября 2025
|
последняя новость: 07:24
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
16 сентября 2025
|
16 сентября 2025
|
последняя новость: 07:24
16 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ДТП на трассе 92: трое пострадавших, один в тяжелом состоянии

ДТП
время публикации: 16 сентября 2025 г., 07:20 | последнее обновление: 16 сентября 2025 г., 07:20
ДТП на трассе 92: трое пострадавших, один в тяжелом состоянии
Пресс-служба МАДА

Три человека пострадали в результате дорожной аварии, произошедшей рано утром во вторник, 16 сентября, на трассе 92 в районе населенного пункта Эйн-Гев.

Прибывшие на место медики службы скорой помощи МАДА вместе с военными медиками ЦАХАЛа оказали пострадавшим первую помощь и доставили их в больницу РАМБАМ с травмами головы и конечностей.

Состояние одного из пострадавших, мужчины в возрасте около 30 лет, оценивается как тяжелое. Двое других пострадавших, мужчины в возрасте около 40 лет, получили травмы средней степени тяжести.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook