Признание Израилем Сомалиленда будет рассмотрено Совбезом ООН

Совет безопасности ООН проведет 29 декабря экстренное заседание, посвященное решению Израиля признать независимость Сомалиленда. Израиль стал первым и единственным членом ООН, совершившим подобный шаг.

Как ожидается, Совбез осудит действия еврейского государства. Многие страны уже выступили с заявлениями, в котором Израиль обвиняется суверенитета и территориальной целостности Сомали. Отметим, что в январе 2026 года Сомали будет дежурным председателем Совета безопасности.

К организациям, осудившим решение Израиля, присоединился Европейский союз, призвавший урегулировать конфликт с Сомалендом путем диалога. В поддержку территориальной целостности и суверенитета Сомали высказался и Государственный департамент США.

Между тем, в пятницу сомалийский парламент единогласно признал недействительным признание Израилем Республики Сомалиленд, сообщает SkyNews Arabia. В решении парламента подчеркивается, что "Сомали является полностью суверенным государством и членом ООН, обладает международной правосубъектностью и границами, признанными на международном уровне". Парламент Сомали подчеркивает, что сомалийский народ – единая нация, не подлежащая разделению, и любые заявления о международном признании Сомалиленда "не имеют правовой основы".