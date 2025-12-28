Мики Зоар сообщил, что отказавшиеся участвовать в кинопремии номинанты отзывают решение

Министр культуры и спорта Мики Зоар на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter) сообщил, что номинанты, отозвавшие свои канидатуры от участия в государственной кинопремии, передумали. "Решение номинантов, которые сняли свои кандидатуры, вернуться и участвовать в церемонии, правильное, – написал Мики Зоар. – Это государственная, а не политическая церемония, отражающая любовь израильской публики". Вероятно, этот пост стал реакцией на сообщения продюсера Моше Адари, что сторонам удалось прийти к соглашению, и отказавшие от участия в премии номинанты, все-таки примут в ней участие.

При этом внутри группы остаётся неопределённость: сценарист фильма "Двойной пантер" Йоав Шотан-Гошен заявил Ynet, что не подписывал письмо о возвращении и не может говорить от имени остальных.

Ранее министр культуры заявлял, что если до воскресенья кинематографисты не отзовут свой отказ, церемония вручения премии проводится не будет. Но призы победителям все равно вручат.

Скандал разгорелся вокруг новой государственной кинопремии, которая была учреждена по решению министра культуры в противовес премии Израильской академии кино и телевидения "Офир". После объявления списка номинантов кинопремии от участия в ней отказались восемь кинематографистов.