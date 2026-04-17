Ярив Левин отказывается назначать судей в БАГАЦ, пока ему продолжают "навязывать кандидатуры"

Министр юстиции Ярив Левин вновь обостряет конфликт вокруг назначения судей в Верховный суд. В резком письме, которое министр направил членам комиссии по отбору судей, он подчеркивает, что не намерен назначать верховных судей до тех пор, пока продолжается бойкотирование его кандидатов по исключительно политическим мотивам.

Как сообщает в пятницу, 17 апреля, "А-Йом", Ярив Левин обвиняет некоторых членов комиссии в том, что они накладывают политическое вето на предлагаемых им достойных кандидатов, и именно это, по его словам, привело к тупику в назначениях в Верховный суд.

Левин утверждает, что поведение членов комиссии, которые отказываются от компромиссов, представляет собой настоящее юридическое принуждение и наносит ущерб необходимому разнообразию в судебной системе.

Министр юстиции отметил, что сложившаяся в настоящее время ситуация, когда в Верховном суде не хватает судей – это прямой результат такого "автоматического вето", которое не имеет никакого отношения к квалификации или профессионализму предлагаемых им кандидатов. "Настало время понять: так, как было, больше не будет", – подчеркивает Левин в своем письме.

При этом Левин объявил, что будет без промедлений продвигать назначения в другие судебные инстанции: в частности, в ближайшее время он планирует опубликовать кандидатуры председателей мировых судов на должности в окружных судах. Этот шаг должен помочь справиться с перегрузкой судебной системы на фоне дальнейшего обострения политической борьбы вокруг контроля над назначениями в Верховный суд.

Ярив Левин также продвигает широкую реформу в судебной системе, цель которой – снизить нагрузку и улучшить обслуживание населения. В рамках реформы число судей в транспортных судах будет увеличено примерно на 24%, чтобы справиться с нагрузкой по делам и задержками в рассмотрении тяжелых ДТП. В судах по семейным делам число судей увеличится примерно на 15% на фоне большой нагрузки и сложных дел, а в судах по делам несовершеннолетних будет добавлено около 26% штатных ставок в связи с ростом количества рассматриваемых дел.