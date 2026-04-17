Беэр-Шева запускает программу затенения посредством озеленения

Муниципалитет Беэр-Шевы объявил на этой неделе о запуске новой стратегической программы затенения улиц с помощью деревьев.

В рамках программы планируется масштабная высадка деревьев вдоль центральных улиц и в жилых кварталах с целью расширения "зеленого полога".

Нехватка тени в общественных пространствах и на пешеходных маршрутах стала одной из главных тем городской повестки в последние годы.

В основе программ - опыт ведущих мировых городов со схожими климатическими условиями и внедрение передовых решений в области городского лесоводства.

В программу озеленения будет активно включена городская система образования.

Представители муниципалитета подчеркивают, что речь идет о долгосрочных переменах, требующих терпения, поскольку результат станет ощущаться когда деревья достигнут зрелости.