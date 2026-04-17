17 апреля 2026
В субботу на севере страны для посетителей вновь откроются семь заповедников и парков

время публикации: 17 апреля 2026 г., 18:17 | последнее обновление: 17 апреля 2026 г., 18:17
Yahav Gamliel/Flash90

Управление природы и парков объявило, что в соответствии с обновленными инструкциями Командования тылом, уже в субботу, 18 апреля, на севере страны для посетителей вновь откроются заповедник Нахаль-Амуд, заповедник Нахаль-Снир, а также национальные парки: крепость Нимрод, Коразим, Капернаум (Кфар-Нахум), Тель-Хацор и крепость Йехиам.

Другие объекты на севере, такие как заповедник Баниас, заповедник Нахаль-Аюн, пляж Ахзив, заповедник Хула, Хуршат-Таль и Тель-Дан, на данном этапе останутся закрытыми.

