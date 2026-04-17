В соответствии с оценкой ситуации обновлены указания Командования тылом.

Начиная с 16:00 сегодняшнего дня, 17 апреля, до 20:00 четверга, 23 апреля, вся территория страны переходит в режим полной деятельности без ограничений.

Исключение составляют населенные пункты на линии соприкосновения, где будет действовать ограничение на собрания до 1000 человек до 20:00 субботы, 18 апреля. После этого времени ограничение на собрания будет снято.

Командование тылом продолжает проводить текущую оценку ситуации. В случае каких-либо изменений население будет проинформировано об этом.

Полные указания содержатся на сайте Командования тылом.