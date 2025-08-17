Полиция о ходе "народной забастовки": все дороги открыты, задержаны десятки нарушителей порядка

Полиция сообщает, что, по состоянию на полдень 17 августа, в разных районов страны за нарушение порядка были задержаны не менее 25 участников "народной забастовки".

При этом в сообщении полиции отмечается, что большинство акций проходят без нарушений, протестующие подчиняются указаниям сотрудников правоохранительных органов. Подчеркивается: "Цель действий полиции на местах – прежде всего защита протестующих и их права на протест".

Полиция разъясняет, что "свобода протеста и выражения мнений не означает свободу поджогов, ограничения свободы передвижения или нарушения общественного порядка."

В настоящее время все дороги открыты для движения транспорта, заявляют в полиции.

Но вскоре после 12:00 полиция сообщила о перекрытиях шоссе Бегин в северной части Иерусалима и на шоссе 16 (основном маршруте к больнице "Адаса Эйн-Керем" в Иерусалиме), где участники протеста нарушали общественный порядок, не выполняя указания сотрудников полиции, устраивая провокации, блокируя дороги, бросая дымовые шашки и вступая в столкновения с сотрудниками полиции.

Сегодня, в воскресенье 17 августа, по инициативе ряда семей заложников в Израиле проходит "народная забастовка", цель которой – заставить правительство пойти на сделку с ХАМАСом.

Формально "забастовка" началась в 6:29 (время начала нападения террористов из Газы на Израиль 7 октября 2023 года) с того, что на "площади похищенных" в Тель-Авиве развернули гигантский транспарант с изображениями 50 заложников (живых и мертвых), которых террористы продолжают удерживать в Газе.

Примерно через час после начала акции протестующие перекрыли шоссе №1 около Латруна. На дороге с обеих сторон подожгли автомобильные покрышки.

Полиция около 8 утра сообщила: протестующие перекрыли утром шоссе №1 около Латруна, шоссе №75 в районе Нахалаль в обоих направлениях, шоссе №4 на перекрестке в районе Раананы во всех направлениях, шоссе №443 в районе перекрестка Шилат во всех направлениях. Сотрудники правоохранительных органов пытаются разблокировать дороги.

В 9 утра полиция заявила, что удалось разблокировать 1-ю трассу в районе Латруна. При этом отмечается, что все еще перекрыты (постоянно или времени от времени) шоссе №75 в районе Нахалаль в обоих направлениях, шоссе №443 в районе перекрестка Шилат во всех направлениях. Кроме того, демонстранты перекрыли шоссе №65 в районе перекрестка Менаше во всех направлениях, шоссе №34 в районе перекрестка Шаар а-Негев во всех направлениях, трассу №4 в районе перекрестка Зихрон в обоих направлениях.

Позже демонстранты вновь перекрыли 1-ю трассу. Полиция около 10:30 сообщала: все еще перекрыты (постоянно или времени от времени) шоссе №75 в районе Нахалаль в обоих направлениях, шоссе №34 в районе перекрестка Шаар а-Негев во всех направлениях, шоссе №443 в районе перекрестка Шилат во всех направлениях, шоссе №65 в районе Каркура во всех направлениях, шоссе №20 от съезда на Тель-Авивский университет перекрыто для движения в южном направлении, шоссе №1 перекрыто перед развязкой Шаар а-Гай для движения в восточном направлении.

К 12 часам все дороги были открыты.

На 20:00 запланировано начало массового митинга перед знанием "Кирии" в Тель-Авиве.