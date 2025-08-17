x
17 августа 2025
Израиль

Глава Генштаба посетил сектор Газы: "Продолжим бить до полного разгрома ХАМАСа"

Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 17 августа 2025 г., 14:22 | последнее обновление: 17 августа 2025 г., 14:27
Пресс-служба ЦАХАЛа

Глава Генштаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Эяль Замир провел в воскресенье, 17 августа, инспекционную поездку в секторе Газы, в ходе которой он побеседовал с командующим Южным военным округом генерал-майором Янивом Асуром, главой оперативного отдела ЦАХАЛа генерал-майором Ициком Коэном, командующим 36-й дивизией бригадным генералом Мораном Омером и другими офицерами и командирами.

Он побеседовал с действующими в секторе Газы командирами, рассказал о планируемом расширении операции и поблагодарил их за службу. "Сегодня мы утверждаем план следующего этапа войны, – подчеркнул Эяль Замир. – Как и в предыдущих военных операциях – в Иране, в Йемене, в Ливане, в Иудее и Самарии и в Газе – мы продолжаем изменять реальность в сфере безопасности".

По словам главы Генштаба, армия "сохранит импульс операции "Колесницы Гидеона", сфокусировавшись на городе Газа. "Мы продолжим атаковать до окончательного разгрома ХАМАСа, ни на секунду не упуская из вида заложников, – отметил Замир. – Мы будем действовать в рамках взвешенной, комплексной и ответственной стратегии".

Он добавил, что ЦАХАЛ применит против ХАМАСа все свои возможности на суше, в воздухе и на море. По словам главы Генштаба, операция "Колесницы Гидеона" достигла своих целей, лишив ХАМАС возможностей, которыми он обладал до операции. Замир отметил также, что нынешняя операция не будет точечной – это очередной этап долгосрочного спланированного плана по нанесению ударов по всем участкам оси во главе с Ираном.

Он подчеркнул, что на ЦАХАЛе лежит моральная ответственность вернуть домой всех похищенных – и живых, и погибших.

