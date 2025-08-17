x
17 августа 2025
17 августа 2025
Израиль

Президент Герцог встретился с семьей заложника из Непала Бипина Джоши

время публикации: 17 августа 2025 г., 20:05 | последнее обновление: 17 августа 2025 г., 20:14
Президент Герцог встретился с семьей заложника из Непала Бипина Джоши
Правительственное пресс-бюро, עמוס בן גרשום

Президент Израиля Ицхак Герцог встретился в воскресенье, 17 августа, с близкими похищенного террористами в "черную субботу" 7 октября 2023 года гражданина Непала Бипина Джоши. Встреча состоялась после того, как сестра и мама заложника побывали на Площади Похищенных в Тель-Авиве.

Мать Бипина Джоши Падама и его сестра Пушпа вместе с послом Непала в Израиле Дханом Прасадом Пандитом побывали на Площади Похищенных, где они встретились с семьями других заложников.

Президент Израиля в ходе встречи с семьей Бипина Джоши выразил им свою поддержку. Он подчеркнул, что Бипин приехал в Израиль изучать сельское хозяйство, чтобы вернуться на родину, принести пользу своей стране и построить лучшее будущее для себя и для своей семьи. Герцог подчеркнул, что Израиль делает все возможное, чтобы вернуть Бипина домой вместе со всеми заложниками.

Мать и сестра Бипина Джоши прибыли в Израиль неделю назад, их поездка была организована и оплачена Израилем. Три месяца назад Израиль сообщил, что "существуют серьезные опасения" за жизнь Бипина Джоши, и еще двух заложников. С июля 2024 года из Газы не поступало никаких подтверждений, что они живы.

