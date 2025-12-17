Иранские хакеры утверждают, что взломали телефон экс-главы правительства Израиля

Иранская хакерская группа "Хандала", которая, как полагают в израильской системе безопасности, связана с Корпусом стражей Исламской революции, объявила о взломе мобильного телефона экс-премьер-министра Израиля Нафтали Беннета.

Хакеры с гордостью заявили: хотя Израиль гордится своим лидерством в области кибербезопасности, группе легко удалось взломать телефон Беннета. Они также опубликовали список имен и номеров телефонов, которые якобы были похищены.

Канцелярия Нафтали Беннета распространила заявление, в котором говорится, что телефон экс-главы правительства был проверен и взлома не обнаружено.