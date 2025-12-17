Режим коллективной защиты граждан Украины в Израиле продлен до 31 марта 2026 года

Управление регистрации народонаселения и миграции сообщило об обновлении политики в отношении находящихся в Израиле граждан Украины. Действие их виз будет автоматически продлено, и против их работодателей не будут приниматься меры.

В ведомстве заявили, что с учетом прошедшего времени и накопленного опыта не будут приниматься меры "контроля и принуждения" в отношении трудоустройства граждан Украины – при условии, что с момента их въезда в Израиль прошло 90 дней и у них имеется украинский паспорт.

Ответственность за проверку наличия у работника украинского паспорта и того, что он находится в Израиле более 90 дней, лежит на работодателе.

Министр внутренних дел также принял решение продлить разрешение на пребывание в статусе туриста (виза B/2) для граждан Украины, которые находились в Израиле на законных основаниях на момент начала войны (23.02.2022) или въехали в Израиль после ее начала.

Данная политика действует до 31.03.2026 или до окончания во йны в Украине и появления возможности возвращения – в зависимости от того, что наступит раньше. По истечении указанного периода политика будет пересмотрена в соответствии с актуальной ситуацией.

В Израиле сейчас находятся, по разным данным, от 20 тысяч до 26 тысяч граждан Украины, которые до сих пор пользовались коллективной защитой. У некоторых из этих людей есть родственники в Израиле, кто-то приехал в надежде на помощь знакомых, кто-то здесь сам по себе. Большинство из них работают, оплачивают дорогие медицинские страховки для иностранных граждан (недорогих попросту не существует), их дети ходят в израильские школы и детские сады.

Все это регулируется тем самым статусом коллективной защиты от депортации, потому что никакого другого статуса, кроме туристического (виза B-2), у этих людей нет: у них нет статуса просителя убежища, как у суданских беженцев, нет вида на жительство. Государство Израиль как бы признает: депортировать их во время продолжающейся в Украине войны нельзя.