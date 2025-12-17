В России поставят на учет все мобильные телефоны: "так надо для борьбы с Украиной"

Российские власти собираются создать базу всех мобильных телефонов россиян и поставить их на государственный учет. Как сообщает The Moscow Times, минцифры в 2026 году создаст базу уникальных номеров устройств – IMEI, – которые будут привязаны к конкретным телефонным номерам.

Этот шаг замглавы ведомства Дмитрий Угнивенко объяснил борьбой с украинскими беспилотниками. "Если мы создадим эту базу и привяжем к конкретным номерам, мы точно сможем идентифицировать, что SIM-карта не находится в БПЛА, и тогда можно будет слегка отпустить режим блокировок мобильного интернета", – цитирует издание его выступление на заседании Общественного совета при минцифры.

IMEI (International Mobile Equipment Identity) — это уникальный 15-значный номер, который присваивается каждому мобильному устройству (смартфону, планшету, часам или модему) и служит для его идентификации. В сочетании с SIM-картой IMEI позволяет установить владельца гаджета.

ФСБ РФ предлагало создать базу уникальных кодов мобильных устройств еще в 2022 году.

На данный момент российские власти под предлогом борьбы с атаками беспилотников регулярно отключают мобильный интернет, и в некоторых регионах доступ в сеть с мобильных устройств отсутствует постоянно.

Параллельно с этим в России введен режим "молчания" для российских и иностранных SIM-карт после въезда в Россию из-за рубежа – в этот период абоненты лишаются не только доступа к мобильному интернету, но и возможности совершать звонки и отправлять SMS.