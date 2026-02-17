Земельное управление освободило захваченные сельхозугодья возле "Неватим"

Земельное управление Израиля сообщило о масштабной операции по принудительному освобождению земель вблизи базы "Неватим" в Негеве.

Как сообщает ICE.co.il, речь идет об огромной площади – почти 6000 дунамов земли были незаконно захвачены для сельскохозяйственных нужд. Чтобы было понятнее – это площадь почти вдвое большая, чем город Гиватаим.

Согласно государственной программе, эта территория предназначена для строительства и развития, она является стратегической частью района "Кедмат а-Негев". На ней будут построены новые промышленные зоны, расширены существующие поселения.

В правоохранительных органах подчеркивают, что захватившие территории люди пытались создать впечатление давнего использования земель при помощи сельхозобработок. Тем не менее, захват был признан недавним вторжением, и незаконно засеянные участки были перепаханы.