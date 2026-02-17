x
17 февраля 2026
Израиль

В результате ДТП в центре Тель-Авива пострадали три человека

ДТП
время публикации: 17 февраля 2026 г., 23:47
В результате ДТП в центре Тель-Авива пострадали три человека
Yonatan Sindel/Flash90

На бульваре Ротшильда в Тель-Авиве произошла авария с участием мотоцикла, на котором вместе с водителем находился пассажир, и пешехода. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что пешеход (мужчина примерно 30 лет) получил тяжелые травмы.

Один из мужчин, ехавших на мотоцикле, получил травмы средней тяжести, другой – травмирован легко.

Пострадавшие доставлены в больницу "Ихилов". Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.

