Палестинский нелегал, сбежавший с места аварии в Холоне, задержан в Яффо

После длительных поисков полиция сумела установить местонахождение виновника аварии в Холоне, в ходе которой пострадали 38-летняя женщина и ее восьмилетняя дочь. Палестинский нелегал из Хеврона, находившийся за рулем совершившего аварию автомобиля, задержан в квартире в Яффо.

Как сообщает во вторник, 17 февраля, "А-Йом", речь идет о ДТП на перекрестке улиц Мифрац Шломо и Моше Шарет в Холоне, произошедшем в декабре прошлого года. В результате столкновения двух автомобилей находившаяся за рулем 38-летняя женщина получила тяжелые травмы, ее дочь была травмирована легко.

Водитель второй машины сбежал с места происшествия. В ходе расследования полиция установила его личность – водителем второй машины оказался житель Хеврона в возрасте около 30 лет, нелегально находившийся на территории Израиля

Полицейские прибыли в Яффо, где подозреваемый проживал, и арестовали его. После допроса в полиции Холона нелегал будет доставлен в мировой суд Тель-Авива для продления срока содержания под стражей.

Отметим, что ранее полиция сообщала, что виновник аварии в Холоне сдался полиции в Тайбе.