Галилея: жена поймала мужа на измене, и тот сбил ее машиной

Мировой суд Ноф а-Галиля продлил на пять дней срок предварительного ареста жителя Галилеи, подозреваемого в покушении на убийство жены.

Как сообщает сайт новостной службы 12 канала ИТВ, женщина выследила мужа, когда он проводил время в отеле с другой женщиной. Супруги сильно поссорились, и во время перебранки мужчина сел в машину, направил ее на жену, сбил ее, а затем скрылся с места преступления.

Это не было первым его нападением на жену, в полиции отмечают, что речь идет о серьезной эскалации семейного насилия. Мужчине вменяется наезд на пешехода, нападение и угрозы, а также оставление места ДТП.