x
17 февраля 2026
|
последняя новость: 10:03
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
17 февраля 2026
|
17 февраля 2026
|
последняя новость: 10:03
17 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Галилея: жена поймала мужа на измене, и тот сбил ее машиной

Полиция
Суд
Семейное насилие
Галилея
время публикации: 17 февраля 2026 г., 09:25 | последнее обновление: 17 февраля 2026 г., 09:29
Галилея: жена поймала мужа на измене, и тот сбил ее машиной
Olivier Fitoussi Flash90

Мировой суд Ноф а-Галиля продлил на пять дней срок предварительного ареста жителя Галилеи, подозреваемого в покушении на убийство жены.

Как сообщает сайт новостной службы 12 канала ИТВ, женщина выследила мужа, когда он проводил время в отеле с другой женщиной. Супруги сильно поссорились, и во время перебранки мужчина сел в машину, направил ее на жену, сбил ее, а затем скрылся с места преступления.

Это не было первым его нападением на жену, в полиции отмечают, что речь идет о серьезной эскалации семейного насилия. Мужчине вменяется наезд на пешехода, нападение и угрозы, а также оставление места ДТП.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 19 января 2026

Продлен арест мужа Инны Даниловой, убитой в Пардес-Хане: он боялся, что жена его бросит
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 07 декабря 2025

Житель Арары обвиняется в жестоком убийстве бывшей жены, матери трех детей
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 09 июня 2025

Умер Амджад Зитауи из Умм эль-Фахма: он зарезал мать и ранил беременную жену
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 10 марта 2025

Житель Бней-Брака обвиняется в покушении на убийство женщины топором