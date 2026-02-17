Во время работ рядом с 6-м шоссе погиб 48-летний мужчина

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Шарон поступило сообщение о несчастном случае в районе поселка Бат-Хефер рядом с 6-м шоссе, где на рабочего упал тяжелый предмет.

Прибывшие на место происшествия медики обнаружили пострадавшего с крайне тяжелой травмой головы. После медицинского обследования они были вынуждены констатировать смерть пострадавшего, мужчины в возрасте 48 лет.