Израиль
Израиль

Во время работ рядом с 6-м шоссе погиб 48-летний мужчина

Мада
Погибшие
Несчастные случаи
время публикации: 17 февраля 2026 г., 13:00 | последнее обновление: 17 февраля 2026 г., 13:00
Во время работ рядом с 6-м шоссе погиб 48-летний мужчина
Пресс-служба МАДА

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Шарон поступило сообщение о несчастном случае в районе поселка Бат-Хефер рядом с 6-м шоссе, где на рабочего упал тяжелый предмет.

Прибывшие на место происшествия медики обнаружили пострадавшего с крайне тяжелой травмой головы. После медицинского обследования они были вынуждены констатировать смерть пострадавшего, мужчины в возрасте 48 лет.

