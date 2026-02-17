МВД продлевает разрешение вылетать из Израиля по загранпаспорту других стран
время публикации: 17 февраля 2026 г., 12:49 | последнее обновление: 17 февраля 2026 г., 12:54
Управление народонаселения и миграции сообщило о продлении режима, позволяющего гражданам Израиля, обладающим также гражданством другой страны, вылетать из Израиля и возвращаться в Израиль по действующему загранпаспорту другой страны.
Действие данного положения продлено до 30 сентября 2026 года.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 10 октября 2025