МВД продлевает разрешение вылетать из Израиля по загранпаспорту других стран

Управление народонаселения и миграции сообщило о продлении режима, позволяющего гражданам Израиля, обладающим также гражданством другой страны, вылетать из Израиля и возвращаться в Израиль по действующему загранпаспорту другой страны.

Действие данного положения продлено до 30 сентября 2026 года.