Умер писатель и литературовед Дмитрий Бавильский

В Челябинске на 58-м году жизни скончался Дмитрий Бавильский – писатель, журналист, литературовед, музыкальный и литературный критик, член Союза российских писателей, русского ПЕН-клуба, Академии российской современной словесности.

Он был заместителем главного редактора журнала "Уральская новь", помощником художественного руководителя Челябинского академического театра драмы по литературной части, редактором отдела культуры сетевых издания "Взгляд" и "Частный корреспондент".

Бавильский редактировал отделы "Музеи", "Реставрация" и "Книги" в газете The Art Newspaper Russia" и раздел "Библиотечка эгоиста" литературно-критического и общественно-философского сетевого журнала "Топос", руководил отделом прозы в сетевом журнале "Окно", входил в редакционный совет журналов "Урал" и "Новый берег".

Автор романов "Вавилонская библиотека" (1998), "Семейство пасленовых" (2000), "Едоки картофеля" (2001), "Ангелы на первом месте" (2002), "Нодельма" (2003), "Последняя любовь Гагарина" (2004—2007), "Красная точка" (2017). Лауреат двух премий журнала "Новый мир", (2006, 2009), Премии Андрея Белого (2014), приза Всероссийской литературно-критической премии "Неистовый Виссарион" (2020).

"Бавильский описывает дособытийную, досмысловую подоснову жизни: шершавую, влажную, бугристую. Точнее, тщательно, подробно реконструирует ее, вызывает из недоосознанности. Он занят разведыванием, картографированием того самого, почти (или вовсе?) не попадающего в фокус культурного внимания места, – широкой размытой границы, ничейной сумеречной зоны между телом и душой – между сном тела и явью души, – где зарождаются все внутренние, в том числе и интеллектуальные события. Но интеллектуальное тут – при всей внимательной, даже въедливой умственности прозы Бавильского – как ни удивительно, не самое главное. Важнее всего – пластика самого существования", – писала о его повести "Невозможность путешествий" критик Ольга Балла.