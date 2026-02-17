Правительство Ливана сообщило о переходе ко второму этапу разоружения "Хизбаллы"

Правительство Ливана сообщило, что армии потребуется по меньшей мере четыре месяца для реализации второго этапа плана по разоружению группировки "Хизбалла".

"Правительство приняло к сведению отчет армии о второй фазе плана. Четырехмесячные рамки могут быть изменены в зависимости от имеющихся возможностей, израильских атак и ситуации на месте", – сказал министр информации Поль Моркос.

В 2024 году по соглашению о прекращении огня между Израилем и "Хизбаллой" правительство Ливана взяло на себя обязательство разоружить группировку. Несколько недель назад ливанская армия заявила, что это сделано на территории между израильской границей и рекой Литани. Второй этап касается территории от Литани до Бейрута.

Израиль отмечает, что группировка разоружена лишь частично. Периодически ЦАХАЛ наносит удары по объектам "Хизбаллы" на юге Ливана, в том числе – по складам вооружений.